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AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı

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Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki sığınmacıları “geri itmesi” uluslararası alanda tepkilere yol açarken Avrupa Birliği’nden de uyarı geldi.
AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'a mültecileri şiddete başvurarak ve yasa dışı şekilde geri itme uygulamasına son verme çağrısında bulundu.

Johansson, Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmesi sonrasında dün Twitter'da yaptığı açıklamada, “AB’nin dış sınırlarını yasadışı girişlere karşı korumak bir zorunluluktur. Göçmenlere yönelik şiddet içeren ve yasa dışı olan sınır dışı işlemleri hemen durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı. AB yetkilisi, göçle ilgili AB fonlarının “birliğin temel haklarının doğru uygulanması” koşuluna bağlı olduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki binlerce sığınmacıyı “geri itmesi” uluslararası alanda tepkilere yol açarken Avrupa’nın önde gelen yayın kuruluşları tarafından bölgede yapılan bir araştırmada, bazı sığınmacıların “geri itme” uygulamasına katılmaya zorlandığı belirlenmişti.

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