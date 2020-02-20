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ABD’li akrobat aktif yanardağ üzerinde 1800 metre yürüyecek

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ABD’li akrobat aktif yanardağ üzerinde 1800 metre yürüyecek
ABD’li akrobat aktif yanardağ üzerinde 1800 metre yürüyecek

ABD’li akrobat Nik Wallenda, Nikaragua’daki aktif Masaya yanardağının ‘lav havuzları’ üzerinde 1800 metre yürüyecek.

National Geographic belgeselinde ‘saatli bomba’ olarak tanımlanan Masaya son 30 yılda en az 13 kere patladı. Sonuncusu 15 Ekim 2019’daydı.

Wallenda “Şimdiye kadar yapacağım en tehlikeli şey olacak” dediği yürüyüşü 4 Mart’ta gerçekleştirmeyi planlıyor. Akrobatın yürüyüşü ABC’de canlı yayınlanacak.

Daha önce de Niagara Şelalesi üzerinde yürüyen korkusuz cambaz farklı alanlarda ip üstünde yürüme rekorlarına sahip.

The Flying Wallendas’ olarak bilinen akrobat bir ailenin yedinci kuşağı Nik Wallenda 2008’de ip üzerinde en uzun mesafede bisiklet kullanma rekorunu kırmıştı. 2012’de de Niagara Şelalesi üzerinde 548 metre yürümüştü. Son olarak geçen yıl New York’taki Times Meydanı üzerinde yürümüş, aşağıda 150 binin üzerinde insan bu heyecana şahit olmuştu.

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