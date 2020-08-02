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ABD'li astronotlar Space X aracıyla dünyaya döndü

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ABD'li astronotlar Space X aracıyla dünyaya döndü
ABD'li astronotlar Space X aracıyla dünyaya döndü

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

İkili Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yaptı.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin dokuz yıl aradan sonra yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşledi.

Hızla alçalan kapsül, atmosferde alçalırken, kapsülün altındaki sıcaklıklar 2 bin dereceyi buldu.

Kapsül saatte yaklaşık 560 kilomtre hızla alçalırken, 5500 metre yükseklikte ilk paraşüt sistemi açıldı, daha sonra kapsülü yavaşça suya indiren ikinci paraşüt sistemi 1800 metre irtifada devreye girdi.

ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları ABD açıklarında suya indirmişti.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Mayıs sonunda yollanmış ve yine SpaceX şirketinin yaptığı Falcon-9 roketiyle çıktıkları yolculuk, Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu.

Boeing de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir "taksi hizmeti" başlatmayı umuyor.

Şirketin Starliner kapsülünde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle, projede gecikmeler yaşandı.

Endeavour kapsülü yeniden elden geçirilip, gelecek yıl yapılacak bir uçuşta kullanılacak.

Bu uçuşta da astronot Bob Behnken'i eşi, Megan McArthur da yer alacak.

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