ABD’li bankalardan Türkiye için yeni enflasyon tahmini

ABD'nin önde gelen iki bankası JPMorgan ve Goldman Sachs, Türkiye için enflasyon tahminlerini güncelledi. İki banka da, önümüzdeki aylarda martta yüzde 61,14'lük enflasyonun aşılmasını bekliyor.

ABD bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun yıllık bazda martta yüzde 61,14 ile 20 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından Türkiye’nin daha fazla fiyat baskısı altında kalacağını öngördü.

JPMorgan, Türkiye’de yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 65-70 bandında seyredeceğini ve daha sonra güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 44’e düşebileceğini tahmin etti.

JPMorgan’dan Yarkın Cebeci müşterilere gönderilen araştırma notunda, “TCMB tamamen kur korumalı mevduat hesabına odaklanmış durumda ve TCMB’nin ne kadar yüksek olursa olsun TÜFE verisine dair bir adım atması olası değil” dedi.

GOLDMAN SACHS’TAN YÜZDE 67 TAHMİNİ

Goldman Sachs, enflasyonun Mayıs-Haziran’da %67 civarında zirve yapacağı, 2022’nin büyük bir bölümünde yüzde 65’in üzerinde kalacağı ve yılı yüzde 45 seviyesinde tamamlayacağı tahmininde bulundu.

Goldman Sachs’tan Murat Unur araştırma notunda, “Emtia fiyatlarının ve enflasyonla mücadele etme amacı gütmeyen para politikası tutumunun yukarı yönlü baskı yaratmasını bekliyoruz. Türkiye’de reel faiz oranları oldukça ekside ve bu durumun gelecek aylarda da enflasyonu artırmaya devam etmesi muhtemel” dedi.