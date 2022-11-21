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ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi

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Dr. Muhammad Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları kalp naklinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "İnsanlar üzerinde 1 ila 5 hastada çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra onayı alınca nakli rutin hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.
ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi

ABD'de Maryland Üniversitesinin hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mohiuddin, ocak ayında tüm izinleri aldıktan sonra domuzdan insana ilk kalp naklini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu naklin 1,5 milyon dolarlık bir maliyeti olduğunu anlatan Mohiuddin, "Öncelikle insana uygun hale getirmek için domuz genini modifiye ederek, nakli gerçekleştirdik. Bu gen modifikasyonunu yapmasaydık, kalp birkaç dakika içerisinde insan vücudu tarafından reddedilecekti. 50 gün kadar kalbin normal fonksiyonu sağlandı. Daha sonrasında hasta kaybedildi. Bu kalpten dolayı değil, hastanın başka rahatsızlıkları vardı." diye konuştu.

Mohiuddin, naklin büyük bir başarı olduğunu ve üzerinde çalışılacağını dile getirdi.

Hayvandan nakillerin iki yıl içerisinde daha iyi olacağı konusunda ümitlerinin bulunduğunu aktaran Mohiuddin, bu konuda ABD'de bazı yönetmeliklere uymak gerektiğini vurguladı.

Domuzdan insana kalp nakliyle ilgili iki süreci takip ettiklerini ifade eden Mohiuddin, şöyle devam etti:

"Eğer hastanın durumu çok acilse ve başka bir yol yoksa nakil mümkün. İkincisi ise biz onay mercilerine gerekli izinleri almak için pek çok veri sunmalıyız. Bunu da hayvan deneyleriyle gerçekleştireceğiz. Bu deneylerden elde ettiğimiz veriler kabul görürse klinik çalışmalarla devam edeceğiz. İnsanlar üzerinde 1 ila 5 hastada çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra onayı alınca nakli rutin hale getirmeyi planlıyoruz."

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