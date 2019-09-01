ABD’li bilim insanları: Eşcinselliğin ‘tek bir geni’ yok

ABD’li bilim insanlarının araştırması, eşcinselliğin ‘tek bir geni’ olduğuna dair varsayımların doğru olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre eşcinsellikte -yüzde 100 etkili olmasa da- ‘genetik varyasyonlar topluluğu’ etkili olabiliyor.

Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli ekip, Britanya’daki iki farklı kurumda kayda geçirilen 477 bin 500 veriyi inceledi. Genetik yapılarına dair verileri kaydedilen binlerce kişiye cinsel yönelimleri konusunda da soru yöneltildi.

Sonuçları ‘Science’ adlı bilimsel yayın organında yayınlanan araştırmaya göre genetik unsurlar, eşcinsel olanlarda yüzde 8 ila 25 oranında rol oynuyor ve sanılanın aksine eşcinsellik geni diye bir şey yok.

Beş genetik varyasyonun eşcinsellikte önemli etkisi olduğunu saptayan bilim insanları, “Ancak bu beşli eşcinsellerin sadece yüzde 1’inde bulunuyor. Bazılarında başka gen varyasyonları rol oynuyor. Özetle kesinlikle tek bir gen etkili değil” görüşünü savundu.

Araştırma ekibinden Ben Neale ise şunları söyledi: “Genler elbette eşcinsel olma konusunda rol oynuyor. Ancak, bizim saptamalarımıza göre bir kişinin eşcinsel olması tek bir gene bağlı değil. Bir kişinin eşcinsel ilişki yaşayıp yaşamayacağını belirlemek için geliştirilecek gen testi de sonuç vermez. Birinin genetik yapısına bakıp eşcinsel ilişki yaşamaya eğilimli olup olmadığını anlamak imkansız.”