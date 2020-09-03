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ABD'li bilim insanları: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun

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Araştırmanın lideri, "İnsan nüfusu artmaya devam ediyor ve protein üretimi üzerindeki baskı sürdürülemez biçimde artıyor" dedi
ABD'li bilim insanları: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun

İklim krizi gezegenin doğal kaynaklarını kuruturken, dünya nüfusu da hızla artıyor. Bazı az gelişmiş ülkelerde gıda kıtlığının etkileri şimdiden görülüyor ama hiçbir ülke bu riskten azade değil.

Yine de nüfusun gıda talebini karşılayabileceği protein içeren alternatif ve sürdürülebilir besin kaynakları bulunuyor: Böcekler. Tek sorun bu kaynaklara burun kıvıracak milyonlarca insan bulunması.

Böceklerin yiyecek olarak tüketilmesi, göründüğü kadar tuhaf bir fikir değil. Onları tüketmenin son derece faydalı yönleri var. Örneğin un kurtları, kelimenin tam anlamıyla protein deposu ve birçok besleyici özelliği mevcut.

Journal of Insects as Food and Feed isimli akademik yayında yer verilen yeni bir çalışmaya göre un kurtları hem yiyecek hem de hayvancılık için önemli bir kaynak.

Araştırmaya liderlik eden Indiana Üniversitesi'nden Christine Picard, "İnsan nüfusu artmaya devam ediyor ve protein üretimi üzerindeki baskı sürdürülemez biçimde artıyor. İklim değişikliğinden söz etmiyorum bile" dedi.

Un kurtları, birçok organizmanın doğal beslenme düzeninin bir parçasıdır. Örneğin balıklar, bu kurtçuklardan hoşlanır. Ayrıca hayvan yemi endüstrisinde alternatif bir protein kaynağı olarak yararları dokunabilir. Ve belki bir gün, alternatif bir kaynak olarak insanlar için de faydalı olurlar.

Pickard ve ekibi ayrıca, bu böceklerin DNA’larını derinlemesine inceledi ve genomlarını sıraladı. Elde edilen verilerin “sarı un kurtlarını seri üretim ve tüketim için optimize etmede” kullanılabileceği belirtildi.

Un kurtlarını tüketmek, ilk etapta mide bulandırıcı görünebilir. Ancak çalışmalar, bu canlıların çiğ çiğ tüketileceği anlamına gelmiyor. 

Bgr’nin aktardığına göre bu kurtçuklar işlenebilir, diğer yiyeceklere eklenebilir ve böcek oldukları anlaşılmayacak şekilde hazırlanabilir. 

Bu nedenle araştırmacılar un kurtları üzerinde daha fazla çalışmayı ve endüstrinin onları daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyacak bilgileri toplamayı planlıyor.

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