ABD’li bilim insanları ömrü uzatmak için etkili bir yöntem saptadı

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, egzersiz yapmanın kas dokularının yenilenmesini ve ömrün uzamasını sağladığını saptadı.

Nature Metabolism dergisinde yayınlanan makaleye göre, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları laboratuvar fareleri üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Deneyde yaşlı fareler (20 aylık-insanlarda 70 yaş) bir gecede yaklaşık 5 kilometre koştu.

Deney sonucunda koşan yaşlı farelerin kas dokularındaki yenilenmenin, koşmayanlara kıyasla daha iyi olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu sonucun farelerin, yaşla birlikte fonksiyonlarının bir kısmını yitiren kas kök hücrelerinin canlanmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

Üniversiteden Thomas Rando, “Yaşlı hayvanlardaki etki çok kayda değer. Düzenli egzersiz doku yenilemesi için gençliği yeniden canlandırıyor. Böylece yaşlılardaki kas kök hücreleri çok daha genç hayvanlarınki gibi görünmeye ve davranmaya başlıyor” dedi.

Diğer yandan bilim insanları kök hücreleri harekete geçiren siklin D1 molekülünün sinyalini artırarak doku gençleşme sürecini hızlandırmayı başardı. Araştırmacılar, bundan yola çıkarak, siklin D1’in fiziksel bir çaba olmadan dokuların yenilenmesini arttırmaya yarayan ilaçlarda kullanılabileceğini ileri sürdü.