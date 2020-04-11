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ABD’li Covid-19 hastasının solunum cihazına bağlanmadan önceki sözleri: Masrafları kim ödeyecek?

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ABD’li Covid-19 hastasının solunum cihazına bağlanmadan önceki sözleri: Masrafları kim ödeyecek?
ABD’li Covid-19 hastasının solunum cihazına bağlanmadan önceki sözleri: Masrafları kim ödeyecek?

ABD’nin, salgından en çok etkilenen New York kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire, bir hastasının solunum cihazına bağlanmadan önceki sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı: “Masrafları kim ödeyecek?”

12 yıldır yoğun bakımda görev yaptığını belirten Derrick Smith, yıllardır çok fazla sayıda trajik olaya tanıklık ettiğini ancak salgın sürecinde yaşadıklarının çok daha vahim olduğunu belirterek şunları yazdı: “Bir Covid-19 hastası güçlükle nefes alıyordu. Solunum cihazına bağlayacağımızı söyledik. İşleme başlamadan önce kesik kesik nefes alırken söylediği son sözler, ‘Masrafları kim karşılayacak’ oldu. Ölmek üzereydi ve bunun için kaygılanıyordu. O günü hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.”

Kendisinin ve diğer arkadaşlarının bu soruya yanıt vermediğini ancak adamın çok az zamanı olduğunu düşündükleri için vedalaşmasını sağlamak amacıyla eşini çağırdıklarını anlatan Smith şöyle devam etti: “Ben bir gün dinlendim o mesai sonrasında. Hasta büyük olasılıkla ölmüştür. Ölüm döşeğindeki insanların parayı düşünmeleri çok üzücü.”

ABD’de milyonlarca kişinin sağlık sigortası olmadığına değinen Smith, “Bu salgın bize çok şey öğretebilir. Ders çıkarabiliriz. En önemli çıkarımlardan biri de sağlık sistemini gözden geçirmek olmalı” görüşünü savundu.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri de salgın sürecinde, sigortası olmayanların Covid-19 tedavilerini karşılamanın ABD yönetiminin karşı karşıya olduğu zorluklardan biri olduğunun altını çizerek Smith gibi bu alandaki politikanın değişmesi gerektiğini belirtiyor.

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