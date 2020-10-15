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ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin tacizleri yüzünden hesabını kısıtladı

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Türk erkeklerinin kendisini taciz ve tehdit ettiğini söyleyen ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, tacizlerin devam etmesi üzerine profiline yaş sınırlaması getirmek ve fotoğraf yorumlarını kapatmak zorunda kaldı.
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin tacizleri yüzünden hesabını kısıtladı

ABD'li Instagram fenomeni Shea, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk erkeklerinin tacizine maruz kaldığını ve ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu.

154729062-100048404-fenomen.jpgShea, kişisel Instagram hikayesinden hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarda, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın" demişti.

Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarda şunları söylemişti:

TACİZLER DEVAM ETTİ

154805249-whatsapp-image-2020-10-15-at-15.36.22.jpegSheyenne Shea'nın bu paylaşımının ardından yaptığı canlı yayına, Türk erkekleri tarafından sürekli olarak Türk bayrağı gönderildi.

Instagram fenomeni tacizlerin kesilmemesi üzerine, profilindeki fotoğrafları yoruma kapatmak ve profiline minimum yaş sınırı getirmek zorunda kaldı.

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