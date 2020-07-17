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ABD’li gençler ‘corona’yı yasak delmek için kullanıyor: Maskeli yaşlı kılığında içki alışverişi

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21 yaşın altındakilere içki satılmayan ABD’de gençler salgını yasağı delmek için kullanıyor.
ABD’li gençler ‘corona’yı yasak delmek için kullanıyor: Maskeli yaşlı kılığında içki alışverişi

Corona virüsünün yayılmasını engellemenin en yaygın yöntemi maskenin yüzün yarısını kapatması ‘avantajından faydalanan’ gençler peruk takarak ya da spreylerle saçlarını beyazlatıyor. Eşarp, hırka gibi aksesuarlarla ‘yaşlı’ görünümünü tamamlayan gençler bu şekilde 21 yaş sınırına takılmadan marketlerden içki alabiliyor.

Yaşlı kılığında içki alma maceralarını yaşıtları arasında popüler sosyal medya platformu TikTok’tan paylaşan gençler yeni bir akım başlattı.

1 milyonun üzerinde izlenen bazı videolar TikTok’un ‘yasadışı mal satın alma’ politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı.

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