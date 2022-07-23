ABD’li göstericiler, kürtaj hakkını kaldıran yargıçların peşine düştü

ABD Anayasa Mahkemesi'nin ülkede 50 yıldır yürürlükte olan ve kadınlara kürtaj hakkı sağlayan “Roe v. Wade” kararını bozmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Ülkede büyük kaosa yol açan karar sonrasında kürtaj yanlıları, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyetçi üyelerinin peşine düştü. Kürtaj hakkını ortadan kaldıran karara imza atan yargıçlardan Brett Kavanaugh'ın evi önünden ayrılmayan kalabalık, hafta içinde yargıcı yemek yemek için gittiği restoranda da takip etti.

Kavanaugh'ın protestoculardan kaçmak için restoranın arka kapısından ayrıldığı bildirildi. Kürtaj yanlılarının Kavanaugh ve Anayasa Mahkemesi'ndeki diğer Cumhuriyetçilerin yerini öğrenmek için bir ağ kurduğu da kaydedildi.

Kürtaj yanlısı ShutDown grubu, yargıçların peşini bırakmayacaklarını belirterek “Ülkemizi parçalayan canavarlar huzuru hak etmiyor” açıklaması yaptı.