ABD’li havayolu şirketleri uyardı: 5G felaket boyutunda kriz yaratabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önde gelen yolcu ve kargo hava yolu şirketleri çarşamba günü başlaması planlanan yeni C-Band 5G hizmetinin ‘felaket’ boyutunda bir krize yol açabileceği konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önde gelen yolcu ve kargo hava yolu şirketleri çarşamba günü başlaması planlanan yeni C-Band 5G hizmetinin ‘felaket’ boyutunda bir krize yol açabileceği konusunda uyardı.

Havayolu şirketleri, AT&T ve Verizon’ın hizmete sunmaya hazırlandığı 5G teknolojisinin yeni C bandının potansiyel olarak çok sayıda uçağı kullanılmaz hale getireceğini ve on binlerce yolcuyu zor durumda bırakıp, tedarik zincirini, ilaç ve tıbbi malzemelerin nakliyesini zora sokabileceğini belirtti.

Federal Havacılık İdaresi de (FAA), potansiyel parazitin altimetreler gibi hassas uçak araçlarını etkileyebileceği ve düşük görüş operasyonlarını önemli ölçüde engelleyebileceği konusunda uyardı.

MEKTUP İMZALADILAR

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines gibi yolcu şirketlerinin yanı sıra UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Air ve FedEx Express gibi kargo şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ortak mektup imzalayarak “Büyük havaalanları uçuş için uygun hale getirilmediği takdirde seyahat ve taşımacılığın çoğunun gerçekleşemeyeceğini” bildirdi.

UÇAKLAR KULLANILMAZ HALE GELEBİLİR

Hava yolu şirketleri, çarşamba günü başlayacak olan yeni C-Band 5G hizmetinin önemli sayıda geniş gövdeli uçağı kullanılamaz hale getirebileceği, “potansiyel olarak on binlerce Amerikalıyı denizaşırı ülkelerde mahsur bırakabileceği” ve ABD uçuşları için “kaosa” neden olabileceği konusunda uyardı.

AT&T ve Verizon aralık ayıda hizmete girmesini planladıkları 5G teknolojisini önce 5 Ocak daha sonra da 19 Ocak olarak açıklamıştı. (Reuters)