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ABD'li iki senatörden Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik silah ambargosu için yasa tasarısı

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ABD'li iki senatörden Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik silah ambargosu için yasa tasarısı
ABD'li iki senatörden Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik silah ambargosu için yasa tasarısı

ABD Demokrat Parti senatörü ve Senato Dışişleri Komitesi üyesi Robert Menendez ile Cumhuriyetçilerden, Florida Senatörü Marco Rubio’nun, ABD’nin, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu ülkelere yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin yasa tasarısını Senato’ya sunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, ilgili haberi “Washington’dan Mesaj-ABD Tarafından Silah Satışı Ambargosunun Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” başlığıyla aktarırken ABD’li iki senatör tarafından bu yasa tasarısının sunulmasının, iki ülkenin son dönemde yaşadığı ilişkilerin güçlendirilmesi göstergesi olduğunu yazdı.

Sunulan yasa tasarısının, Doğu Akdeniz bölgesindeki başka konularla da ilgili olabileceğini ancak bunun, ABD’nin bölgedeki enerji güvenliği için Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan ile olan ilişkilerini güçlendirme niyeti konusunda somut bir örnek olarak değerlendirildiğini yazan gazete, yasa tasarısının,"büyük doğal gaz keşifleri, ABD ile Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi de dahil olmak üzere" Doğu Akdeniz’deki müteakip değişikliklerin tanınmasında, ABD’nin stratejisinin güncelleştirilmesini de talep ettiğini belirtti.

Habere göre, ilgili yasa tasarısı, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını da öngörüyor.

Habere göre DİSİ, konu hakkında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın elinde güçlü bir siyasi silah bulunduğundan söz ederken DİKO ve Dayanışma Hareketi de bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Fileleftheros gazetesi “Sorunlar ABD Merceğinde-Doğu Akdeniz’deki Güvenlik İçin Cumhuriyetçi ve Demokratların Ortak Yasa Tasarısı ” başlığıyla haberi aktarırken, ABD’li senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio’nun, Doğu Akdeniz’deki Enerji ve Güvenlik Ortaklığı” konusundaki yasa tasarısının Türkiye’ye yönelik bir çok mesaj gönderdiğini savundu.

Söz konusu yasa tasarısının, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile olan ilişkileri ile bölgedeki enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını yazan gazete, yasa tasarısını sunan senatörlerin, bunun, ABD’ye İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ortaklık ilişkisini destelemeye olanak sağlayacağından da söz ettiklerini belirtti.

Gazete, yasa tasarısıyla ilk kez Amerikan Hükümeti’nden, Türkiye’nin Ege ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgedeki “ihlallerinin” de kaydedilmesinin talep edildiğini yazdı.

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