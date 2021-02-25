  • BIST 1.499
  • Altın 414,808
  • Dolar 7,1964
  • Euro 8,7915
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

ABD'li İlaç Firmaları, Mart Sonuna Kadar 240 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Üretecek

» »
ABD'li ilaç firmaları Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson mart  sonuna kadar, 240 milyon doz yeni tip Kovid-19 aşısı sağlamayı taahhüt etti.
ABD'li İlaç Firmaları, Mart Sonuna Kadar 240 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Üretecek

ABD'li ilaç firmaları Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson mart  sonuna kadar, 240 milyon doz yeni tip Kovid-19 aşısı sağlamayı taahhüt etti.

Amerikan Kongresi Enerji ve Ticaret Alt Komitesi toplantısına katılan Pfizer ve Moderna yetkilileri, mart ayı sonuna kadar üretecekleri 220 milyon doz aşıyı kullanıma hazır hale getirecekleri sözünü verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bu hafta onay alması beklenen 3. aşının üreticisi Johnson and Johnson da acil kullanım izni alması durumunda, ilk etapta 20 milyon doz aşı sağlayacaklarını açıkladı.

Johnson and Johnson Başkan Yardımcısı Dr. Richard Nettles, milletvekillerine verdiği demeçte, "Bu hafta acil kullanım izni alınırsa, bu salgının en kısa sürede sona erdirilmesine katkıda bulunmayı umuyoruz." dedi.

Astra Zeneca yöneticisi de nisan başında FDA onayı almaları durumunda 30 milyon doz aşıyı hemen kullanıma sunabileceklerini, ay sonuna kadar bu rakamın 50 milyona çıkarılabileceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE VERİLEN HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞTI

Kovid-19 aşısını ilk üreten ve FDA'dan ABD'de kullanımı için onay alan Pfizer, 2020 sonuna kadar 30 ila 40 milyon doz aşı teslim etme sözü vermiş, fakat 40 milyon dozun üretimini henüz geçen hafta gerçekleştirebilmişti.

Pfizer'ın ardından onay alan ikinci firma Moderna da 2020 sonuna kadar üretme sözü verdiği 20 milyon doza ulaşamamıştı.

Meclis komitesinde kendilerini savunan ilaç firmaları, ham maddeye erişimde yaşanan problemleri gerekçe gösterdi.

ABD hükümeti 5 farklı ilaç şirketi ile yaklaşık 600 milyon insana yetecek, toplam 1 milyardan fazla doz aşı için sözleşme imzalamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutup Soğuklarının Vurduğu Teksas'ta 8,8 Milyon Kişi Hala Su Sıkıntısı Çekiyor23 Şubat 2021 Salı 12:06
  • ABD’de kutup soğukları devam ediyor: 58 can kaybı21 Şubat 2021 Pazar 21:48
  • Trump, Kuzey Kore liderini Air Force One ile eve bırakmayı teklif etmiş: Seni iki saatte götürürüm21 Şubat 2021 Pazar 21:06
  • ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü21 Şubat 2021 Pazar 16:49
  • ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı21 Şubat 2021 Pazar 10:00
  • Meksika'da Devlet Başkanlarının Dokunulmazlığını Kaldıran Düzenleme Onaylandı20 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
  • Endonezya’da 1380 Kişi Selden Etkilendi20 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • Kolombiya'da 2002-2008 Yılları Arasında En Az 6 Bin 400 Kişi Yargısız İnfazla Öldürülmüş19 Şubat 2021 Cuma 13:00
  • Texaslılar, aşırı soğuk havalarda hayatta kalma mücadelesi veren kaplumbağaları kurtarmaya çalışıyor18 Şubat 2021 Perşembe 18:09
  • ABD'de 1,3 Milyar Dolar Çalma Girişimiyle Suçlanan Kuzey Kore'li 3 Bilgisayar Korsanına Dava18 Şubat 2021 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti