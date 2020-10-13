ABD'li Instagram fenomeni: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım, ölüm tehditleri alıyorum

ABD'li Instagram fenomeni Sheyenne Shea, Türk erkeklerinin tacizlerine maruz kaldığını duyurarak "Lütfen beni rahat bırakın" dedi.

ABD'li Instagram fenomeni Sheyenne Shea, sosyal medya üzerinden Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten bir paylaşım yaptı. Shea, "Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın" ifadesini kullandı.

Hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıklayan Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" dedi.

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikâyesinde şunları yazdı: