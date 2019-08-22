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ABD'li işaret dili tercümanı 'dünyanın en hızlı rapçisinin' şarkısını aynı hızda çevirdi: Müzik herkes içindir

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ABD'de rapçilerin sahne performanslarında yer alarak şarkıları işitme engelliler için anlatan işaret dili tercümanı Amber Galloway Gallego'nun son performansındaki başarısı sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
ABD'li işaret dili tercümanı 'dünyanın en hızlı rapçisinin' şarkısını aynı hızda çevirdi: Müzik herkes içindir

Bugüne kadar Snoop Dogg, the Red Hot Chili Peppers and Eminem gibi ünlü isimlerle çalışan ve işitme engelliler için konser ve müzik festivallerinin tercümesi konusunda uzmanlaşan işaret dili tercümanı Amber Galloway Gallego, 'dünyanın en hızlı rapçisi' olarak kabul edilen Twista'nın konserinde şarkı sözlerini anlık olarak ve aynı hızla işaret diline çevirdi.

 

Twista da, Gallego'nun bu görüntülerini Twitter hesabında paylaştı ve söz konusu paylaşım 1 milyondan fazla görüntülenme aldı. 

'Müziksiz bir yaşam düşünemiyorum ve bu tecrübeyi herkesle paylaşmak istiyorum. Bana sağır insanların müzikle bir işi olmadığını söylediklerinde onlara katılmıyorum, müzik herkes içindir" diyen 42 yaşındaki tecrübeli isim, daha önce de sahne performanslarıyla gündeme gelmişti.

 

 

ABD Chicago merkezli rapçi Twista, 55 saniyede 598 hece seslendirerek 1992 yılında 'dünyanın en hızlı rapçisi' ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. 

Gallego'nun rekor hızdaki rapçinin şarkılarını profesyonel bir şekilde tercüme etmesi ise çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.

 

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