ABD'li kadın askerlerin çıplak fotoğrafları, Facebook'da sızdırıldı

Gizli bir grup üzerinden yayınlanan fotoğraflar, Amerikan ordusunu ayağa kaldırdı

ABD Savunma Bakanlığı, Facebook'taki gizli bir grupta kadın askerlerin çıplak fotoğraflarının yayınlanmasının ardından soruşturma başlattı. 'Marines United' (Birleşik Donanma) isimli Facebook grubunda binlerce kadın askerin fotoğrafının paylaşıldığı belirtiliyor.

Deniz Kriminal Soruşturma Servisi tarafından başlatılan soruşturmada, Donanma askerlerinin mevcut ve daha önce görev yapmış kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını Facebook'taki gizli bir grupta paylaştığı öne sürülüyor.

Fotoğrafların depolandığı klasör derhal silindi

Fotoğrafların depolandığı Google Drive'daki bir klasöre erişim linklerinin paylaşıldığı grup, olayın duyulmasının ardından kapatıldı. CNN'e konuşan bir ABD Donanması yetkilisi, Donanma mensupları tarafından yapıldığı tahmin edilen paylaşımların, fotoğraftaki kişilerden habersiz paylaşıldığı belirtildi.ABD ordusunun talebi üzerine fotoğrafların yer aldığı klasör silindi. Kaldırılan Facebook sayfasının ise 2015'ten bu yana aktif olduğu, ancak cinsel içerikli fotoğrafların son zamanlarda yayınlanmaya başlandığı ifade edildi.

"Aşağılayıcı tehlikeli ve kabul edilemez"

ABD Silahlı Hizmetler Komitesi, olayı 'aşağılayıcı, tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez' olarak tanımlarken, Donanma sözcüsü Ryan Alviskonuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi de mensubumuz olanThomas Brennan'a şükran borçluyuz. Onun bu sayfayı bildirmesi sayesinde fotoğrafların kaldırılması için hemen harekete geçtik.Bu gibi tacizlere yönelik ne gibi adımların atılması gerektiğine dair araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Thomas, kurduğu 'The War Horse' isimli askeri haberler sitesindeki haberiyle, olayı ilk kez kamuoyuyla paylaşan kişi olmuştu. The War Horse'da yer alan haberde, fotoğraflardaki mağdur kadın askerlerden biri, çıplak fotoğrafının eski bir partneri tarafından paylaşılmış olabileceğini ifade etmişti.