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ABD'li kadın astronottan uzayda yürüyüş rekoru

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ABD'li kadın astronottan uzayda yürüyüş rekoru
Uzaydaki en yaşlı kadın astronot unvanına sahip ABD'li Peggy Whitson, yeni bir rekora imza atarak, uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot oldu.

57 yaşındaki astronot Whitson, bugün kariyerinin 8. uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi ve Sunita Williams'a ait olan 50 saat 40 dakikalık uzay yürüyüşü rekorunu geliştirdi.

Geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki en yaşlı kadın astronot ünvanını alan Whitson, 8 seferde toplam 59 saatlik uzay yürüyüşü yaptı.

Williams, 9 Aralık 2006-22 Haziran 2007 ile 14 Temmuz-18 Kasım 2012 tarihleri arasında yaptığı uzay seyahatlerinde toplam 7 uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

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