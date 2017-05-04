 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.863
  • Altın 140,509
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,8481
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

ABD’li komutandan PKK gafı

» »
ABD’li komutandan PKK gafı
IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin Sözcüsü ABD'li Albay John Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'daki basın toplantısında terör örgütü PKK'nın, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir parçası olduğunu söyledi.

Dorian, soruyu soran gazetecinin, "Açıklığa kavuşturmak için soruyorum, PKK'nın SDG'nin bir parçası olduğunu mu söylediniz" sözleri üzerine hatasını düzeltti.

Sözcü Dorrian, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak’taki operasyonlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bağdat’tan canlı bağlandığı toplantıda basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin YPG’ye bakış açısı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da YPG ile işbirliği yapan ülkeleri eleştirdiğine ilişkin değerlendirmesi, Türkiye’nin YPG’ye yine saldırıp saldırmayacağı konusundaki değerlendirmesi sorulan Dorrian, şunları söyledi:

“Burada çok iyi anlaşılması gereken bir şey var. Türkiye ile uzun geçmişi olan bağlarımız var ve önemli bir NATO müttefiki. Kuzey Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede çok etkinler, katkıları ortada. Aralarında Dabık’ın da bulunduğu IŞİD’in elinde olan bazı bölgeleri geri aldılar. Türkiye bu mücadelede çok etkili. PKK’ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçleri’nin bir parçası. Suriye Arap Koasliyonu da SDG’nin bir parçası. Rakka’yı izole etmekteler. 800 bin kilometreden fazla bir alanı geri düşmanın elinden geri aldılar.  SDG ile ortaklığımızı sürdüreceğiz, güvenilir ve IŞİD’e karşı etkili olduklarını kanıtladılar.”

YPG’LİLERLE DEVRİYE GEZEN ABD ZIRHLILARI…

DHA’nın haberine göre; soruyu soran gazetecinin, “Netleştirmek için soruyorum. PKK, SDG’nin bir parçası m dediniz” sözleri üzerine Dorian sözlerini şöyle düzeltti: “Öyle mi dedim? YPG dedim ben.” Dorian, gazetecilerin gülüşmeleri arasında, “YPG, SDG’nin bir parçası. Bu Suriye Arap Koalisyonu’nu da içeriyor” dedi.

Dorrian, geçen hafta Türkiye-Suriye sınırında YPG’lilerle birlikte devriye gezmeye başlayan Amerikan zırhlılarıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

“Suriye’nin kuzeyinde bazı birliklerimiz var. Orada bazı devriye görevlerini icra ediyoruz. Bunların amacı herhangi bir güvenlik olayını gözlemek ve rapor etmek. Sınırın iki tarafındaki müttefikimiz Türkiye ile işbirliği yaptığımız güçlerin güvenliğine bağlılığımızı göstermektir.”

Dorrian, Kuzey Suriye’de ABD ve PKK bayraklarının aynı karede görüldüğü devriye araçlarını kendisinin görmediğini, buna ilişkin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kolombiya'da askeri uçak düştü: 8 ölü02 Mayıs 2017 Salı 15:36
  • ABD'de havuz partisi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı02 Mayıs 2017 Salı 15:34
  • ABD'li ajanla DEAŞ'lı terörist evli çıktı02 Mayıs 2017 Salı 15:33
  • ABD'de Teksas Üniversitesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü02 Mayıs 2017 Salı 15:21
  • Trump, savaş bekleyenleri ters köşe yaptı: Kuzey Kore Lideri'yle görüşmekten onur duyardım02 Mayıs 2017 Salı 15:19
  • Texas üniversitesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı02 Mayıs 2017 Salı 11:20
  • ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı02 Mayıs 2017 Salı 11:08
  • ABD'de 24 yıl aradan sonra akaryakıtta vergi artışı gündemde02 Mayıs 2017 Salı 11:05
  • Wikipedia kurucusu: Her zaman yanınızda olacağım30 Nisan 2017 Pazar 12:56
  • Trump'a iklim protestosu30 Nisan 2017 Pazar 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti