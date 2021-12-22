  • BIST 1.817,20
  • Altın 710.95476
  • Dolar 12.4597
  • Euro 14.0832
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

ABD'li meclis üyesi hem aşı karşıtı hem aşı hissedarı çıktı

» »
COVID-19 aşısına karşıtlığıyla bilinen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, aşı üreten şirketlerde hisse sahibi olmakla eleştiriliyor.
ABD'li meclis üyesi hem aşı karşıtı hem aşı hissedarı çıktı

COVID-19 aşısına karşıtlığıyla bilinen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, aşı üreten şirketlerde hisse sahibi olmakla eleştiriliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin hisseleri, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Strahan'ın, takipçilerinden Greene'in kaç tane aşı şirketinde hissesi olduğunu tahmin etmelerini isteyen bir Twitter anketi düzenlemesinin ardından tartışma konusu haline geldi.

Hem aşı karşıtı, hem aşı hissedarı

Greene bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı ve bu firmalardan son ikisi, ABD genelinde kullanıma sunulan üç ana aşıdan ikisini üretiyor.

Hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA tarafından düzenlenen "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hala aşı olmayı reddettiğini söyledi.

Turning Point USA'in Twitter hesabından, Americafest izleyicilerinin maskesiz katılımı üzerine, "Tekrar hoş geldin Amerika!" paylaşımı yapıldı.

Hesabı askıya alınmıştı

Twitter, ağustosta, aşıların işe yaramadığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almamaları gerektiğini yazan Greene'in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyalist aday Boric Şili'nin yeni devlet başkanı oldu20 Aralık 2021 Pazartesi 10:19
  • Pentagon’un Gizli Belgeleri İfşa Oldu: Sivilleri Öldürüp Saklamışlar19 Aralık 2021 Pazar 12:31
  • ABD'de İlk Kez Bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' Olarak Atandı18 Aralık 2021 Cumartesi 13:41
  • Quebec Eyaletinin Laiklik Yasası Yeniden Kanada Gündeminde18 Aralık 2021 Cumartesi 12:21
  • ABD' de İkiz Bebek Bekleyen Kadının Yaşadığı Büyük Şok! Hamileyken Hamile Kaldı18 Aralık 2021 Cumartesi 11:39
  • ABD Terör Raporu yayınlandı: Türkiye detayı17 Aralık 2021 Cuma 15:02
  • ABD, ikisi Türkiye’den onlarca yabancı şirketi kara listeye aldı17 Aralık 2021 Cuma 13:38
  • Seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor: Epstein, Maxvell’i Trump’ın sevgilisi ile aldatmış17 Aralık 2021 Cuma 13:19
  • Film setinde yanlışlıkla yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in telefonu incelenecek17 Aralık 2021 Cuma 11:51
  • ABD Kongresi, Çin'in Sincan bölgesinden ithal edilen ürünlere ek denetleme yapılmasını destekledi17 Aralık 2021 Cuma 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti