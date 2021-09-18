ABD'li milyoner birinci derece cinayetten suçlu bulundu

Suç belgesellerine konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst, eşinin kaybolmasından şüphelenen en iyi arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulundu.

Suç belgesellerine konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst, eşinin kaybolmasından şüphelenen en iyi arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulundu. Durst’un eşini de öldürdüğü iddia ediliyor.

ABD'li milyoner Robert Durst, en iyi arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Durst'un yakın arkadaşı Susan Berman'ı, kaybolan karısı hakkında polise konuşmasını engellemek için öldürdüğü ifade ediliyor.

Berman 55 yaşında, Beverly Hills'deki evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Durst, Berman'ı öldürmekten New Orleans'ta tutuklandı.

Duruşmada suç belgeseli The Jinx’te Durst'un "Ne yaptım ben? Hepsini öldürdüm tabii" şeklinde mırıldanması gösterildi.

Savcılar, 78 yaşındaki Durst'u "narsist psikopat" olarak nitelendirdi.

Durst'un eşinin kaybolmasından şüphelendi

Polisiye yazarı Susan Berman, Durst'un karısının ortadan kaybolmasıyla ilgili şüpheleri vardı.

Durst'un tıp öğrencisi olan eşi Kathleen McCormack 1982'de kayboldu. O günden beri haber alınamayan kadının öldüğü sanılıyor.

McCormack’in ailesi New York'un Westchester ilçesindeki savcıları, Durst'u eşini öldürmekten de yargılamaya çağırdı.

Kimliğini keşfeden komşusunu da öldürdü

Savcılar Durst'un aslında üç kişiyi öldürdüğünü iddia ediyor .

Durst’un eşi ve yakın arkadaşının yanı sıra 2001 yılında hakkındaki tutuklama emri nedeniyle Teksas'ta saklanırken, kimliğini keşfeden komşusu Morris Black’i de öldürdüğü iddia ediliyor.

Robert Durst, Black'i meşru müdafaa gerekçesiyle öldürdüğünü söylemiş ve beraat etmişti.

Durst'un 18 Ekim'de hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.