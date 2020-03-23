ABD'li Olimpiyat Sporcularının Yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın Ertelenmesini İstedi

Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Komitesi'ne (USOPC) üye sporcuların yüzde 70'i koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının ertelenmesini talep etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) uzun bir süredir dev organizasyonun ileri bir tarihe ertelenmesi için görüşmeler yapıyordu.

USOPC'nin pazar günü video konferans sistemiyle yaptığı toplantıya katılan 300 sporcunun yüzde 70'i olimpiyatların ertelenmesi yönünde oy kullanırken, yüzde 23'lük bir kesim ise durumun gidişatına göre erteleme yönünde oy kullanabileceğini bildirdi. Sporcuların geri kalan yüzde 7'lik kısmıysa olimpiyatların önceden belirlenen zamanda yapılmasını istedi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürerken, sporcuların yüzde 41'i Olimpiyatlar düzenlendiği taktirde Japonya'ya gitmek istemediklerini belirtirken, yüzde 34'lük bir kesim ise daha bilgi talep ederek görüş bildirmekten çekindi.

600 ABD'Lİ SPORCUNUN BÜYÜK BİR KISMI ERTELEME İSTİYOR

ABD'de daha önce olimpiyat sporcularının yarısından çoğunu bünyesinde barındıran ABD Yüzme ve Atletizm Federasyonları, Tokyo Olimpiyatları'nın Covid 19 salgını sebebiyle ertelenmesini için USOPC'ye başvuruda bulunmuştu.

ABD'nin Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında yaklaşık 600 sporcusu katıldı. IOC'nin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile kapsamlı bir görüşme yaptıktan sonra Tokyo Olimpiyatları konusundaki nihai kararını vermesi bekleniyor.