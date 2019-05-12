ABD’li oyuncudan ‘seks grevi’ çağrısı

ABD’nin, Georgia eyaletinde kürtaj uygulamasına kısıtlama getiren yeni yasayı protesto eden ABD’li oyuncu ve aktivist Alyssa Milano, kadınlara ‘seks grevi’ çağrısı yaptı.

Milano, fetüsün kalp atışlarının duyulmaya başladığı hamileliğin altıncı haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasayı Twitter’da paylaştığı şu mesajla protesto etti ve grev çağrısı yaptı: “Kadınlar yasal olarak bedenleri üzerinde kontrol sahibi olana kadar hamilelik riskini alamayız. Bedenimizin kontrolünü yeniden elimize geçirene kadar bana katılın ve seks yapmayın.”

Milano’nun ‘#SexStrike’ (SeksGrevi) hashtag’iyle attığı tweet 35 bin kez beğenildi; 12 bin kez ise retweet edildi. Ancak onu destekleyenler kadar, “Kadınlar sadece erkekleri memnun etmek için seks yapmıyor. Bu cinsiyet ayrımcısı bir eylem çağrısı” görüşünü savunarak karşı çıkanlar da oldu.

Kamuoyunda ‘kalp atışı yasası’ olarak adandırılan ve eyalet valisi Brian Kemp tarafından salı günü imzalanan yasa 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

Kürtaj hakkının hamileliğin ilk altı haftasıyla sınırlanmasına karşı çıkanlar, “Çoğu kadın altıncı haftaya kadar hamile olduğunu farkına varmıyor, bulantılar ve benzeri belirtiler dokuzuncu haftada kendini gösteriyor. Altı hafta karar vermek için de kısa bir süre” görüşünü savunuyor.

Hukukçular da başka Mississippi’de de altı hafta yasasının yürürlüğe gireceğini ancak bu kısıtlamaların mahkemeler tarafından anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle geri çevrilebileceğine dikkat çekiyor.

Yasa hazırlanırken, Georgia’da yaşamaya devam etmek istediklerini vurgulayan bir grup sanatçı mektup yazarak eyalet valisine yollamış, 50 oyuncu da eyalette film çekimini boykot etme çağrısı yapmıştı.