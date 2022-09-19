ABD’li rap yıldızının seks videosu ifşa oldu

ABD'de ünlü bir rap yıldızı olan ve Instagram hesabında yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan Lil Pump'ın birden fazla kadınla ilişkiye girdiği görüntüler internete sızdı.

2017 yılında çıkardığı Gucci Gang şarkısıyla ünlenen ABD’li rap yıldızı Lil Pump veya gerçek adıyla Gazzy Garcia’nın seks videosu sızdırıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Pump kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi rap yıldızına tepki gösterdi.

Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Pump farklı kadınlarla birlikte oluyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada birçok kişi Pump’ı gündeme gelmek için ‘seks kasetini yaymakla’ suçladı.

‘GÜNDEME GELMEK İÇİN VİDEOSUNU YAYDI’

Bir Twitter kullanıcısı “Lil Pump o kadar sert düştü ki şimdi porno videolar yayınlıyor.” yazdı. Bu tweet kısa sürede 150 binden fazla beğeni aldı. Rap yıldızı, görüntülerinin ifşa olmasının ardından ABD’nin Twitter gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok kişi Pump’ı kendi videolarını yayınlamakla suçladı.

Amerikalı rapçi ve söz yazarı Lil Pump, uyuşturucu bağımlılığı ve sosyal medyada aykırı davranışları nedeniyle sık sık eleştirilen hedefi haline geliyor.

2017’de çıkardığı “D Rose” şarkısı ile adını duyuran Pump, aynı yıl çıkardığı “Lil Pump” albümünün “Gucci Gang” şarkısı ile geniş kitlelere ulaştı. Bu albüm Billboard 100’e 3. sıradan girmiş ve ilk hafta 45 bin kopya sattı.

Pump’ın adı bir dönem Amber Heard ile aşk dedikodularına karışmıştı. Lil Pump ayrıca PAris Hilton ile de ilişki yaşamıştı.