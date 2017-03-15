ABD'li rapçi Snoop Dogg yeni klibinde ‘palyaço' Trump'a 'silah' doğrulttu

ABD'li rapçi Snoop Dogg 'palyaço' konseptli yeni klibinde ABD Başkanı Donald Trump'a 'silah' doğrulttu.

BADBADNOTGOOD ve Kaytranada adlı müzisyenlerle yapılan ortak çalışmanın ürünü olan 'Lavender' adlı klipte Snoop Dogg, Trump'a yakın mesafeden tabancayla ateş ediyor, oyuncak olduğu anlaşılan silahtan 'BANG' yazısı çıkıyor.

Karakterlerin palyaço makyajıyla görüldüğü klibin sonlarında Trump esrar içerken ve zincirlenmiş olarak da görülüyor.

Independent'ın Bilboard'dan alıntıladığı söyleşide Snoop Dogg, "Bütün dünya palyaçolarla dolu. Yönetmenin sanat yönetimi ve gerçeklik açısından klibin konsepti çok doğru çünkü bu şerefsizlere bakarsanız bazıları gerçekten palyaço" dedi.

Ünlü rapçi "Bu şerefsizin uygulamaya çalıştığı yasak (vize yasağı), başkanlığı kazanması, polisin insanları öldürmesi ve yanına kar kalması, insanların kenevirden dolayı 20-30 yıl hapis yatması ama siyah olmayanların sokaklarda bundan para üstüne para kazanması… Renginizden veya isminizin etnik kökeninizle bağlantısıyla haksız yere suçlanıp hapse atılabilirsiniz ve teni renkli olmayanların milyonlar, milyarlar kazandığını görebilirsiniz."

Snoop Dogg ülkesindeki siyasi gelişmelere kayıtsız kalmaması ve sözlerini sakınmaması ile tanınıyor.

BU ŞEREFSİZLERE BAKARSANIZ BAZILARI GERÇEKTEN PALYAÇO'