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ABD’li Senatör Menendez: En büyük hayalim adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek

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ABD’li Senatör Robert Menendez, “en büyük hayalinin Kıbrıs’ın BM kararlarında belirtilen bir çözüm çerçevesinde yeniden birleştiğini ve adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu” açıkladı.
ABD’li Senatör Menendez: En büyük hayalim adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek

ABD’li Senatör Robert Menendez, “en büyük hayalinin Kıbrıs’ın BM kararlarında belirtilen bir çözüm çerçevesinde yeniden birleştiğini ve adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’a yönelik desteğiyle bilinen ABD’li senatör Robert Menendez’in dün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen bir törenle “Başpiskopos Makarios Büyük Haç Nişanıyla” onurlandırıldığını yazdı.

Habere göre törende yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın dostu olmaktan çok mutlu ve söz konusu nişanı almaktan ötürü de çok gururlu olduğunu” dile getiren Menendez, “amacının son Türk askerinin adadan ayrılması olduğunu” söyledi.

Tören sırasında bir konuşma yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Menendez’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yönelik her türlü desteği sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

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