ABD’li Senatör Menendez Euronews’a demeç verdi

ABD’li senatör Robert Menendez’in, Euronews’a verdiği demeçte,“Kıbrıs’tan” da söz ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Menendez’in demecinde, Türkiye’ye yönelik bazı uyarılarda bulunduğunu aynı zamanda Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki ileri sürülen tahrikleri ile sıcak bir olay yaşanması olasılığının, kendisini endişelendirdiğini gizlemediğini ifade etti.

Menendez demecinde “Kıbrıs ve İsrail’in, deniz hukuku uyarınca, Münhasır Ekonomik Bölgelerinden (MEB) istifade etme konusunda her hakka sahip olduklarını” da öne sürdü.