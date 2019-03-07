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ABD’li senatör orduda görevliyken tecavüze uğradığını açıkladı

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Arizona Senatörü Martha McSally, hava kuvvetlerinde görevliyken üst düzey bir subayın tecavüzüne uğradığını açıkladı.
ABD’li senatör orduda görevliyken tecavüze uğradığını açıkladı

BBC’nin haberine göre Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesi’nin, gündemi ordudaki cinsel saldırı vakalarının oluşturduğu oturumunda konuşan 52 yaşındaki Cumhuriyetçi senatör, ‘‘Geçmişte utandığım için sesimi yükseltemedim” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın savaş pilotu McSally, oturuma katılan cinsel taciz mağdurlarına şöyle seslendi: ”Ben de sizler gibi orduda görevliyken cinsel saldırıya uğrayanlardan biriyim. Ancak tecavüze uğradığımda şikayetçi olacak cesareti bulamadım. Çoğu kadın ve erkek gibi sesimi yükseltirsem neler olacağını düşündüm, sisteme güvenemedim. Hatta kendimi suçladığım anlar bile oldu.”

Sally, tecavüze uğradıktan yıllar sonra başına gelenleri üst düzey subaylarla paylaştığını belirterek ancak verilen yanıt ve tepkiler karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

26 yıl orduda görev yapan Sally, ”O kötü olaydan sonra 18 yıldır görev yaptığım kurumdan ayrılma aşamasına geldim. Çoğu cinsel saldırı mağduru gibi sistem bana tecavüz ediyormuş gibi geldi” dedi.

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