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ABD'li senatörden Pompeo’ya mektup: “Güney Kıbrıs ile bağlarımız hayati önem taşıyor”

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ABD'li senatörden Pompeo’ya mektup: “Güney Kıbrıs ile bağlarımız hayati önem taşıyor”
ABD'li senatörden Pompeo’ya mektup: “Güney Kıbrıs ile bağlarımız hayati önem taşıyor”

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri, ABD'li Demokrat Senatörü Bob Menendez'i rahatsız etti.

Menendez, "Türkiye'nin, ABD'nin çıkarlarını tehdit edecek şekilde Doğu Akdeniz'deki saldırganlığında yükseliş olduğu" iddiasıyla Ankara'ya yaptırımlar uygulanması için çağrı yaptı.

"TÜRKİYE, ÇIKARLARIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Demokrat senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı mektubunda, "ABD'nin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ile bağları Doğu Akdeniz'de istikrar için hayati önem taşıyor. Ancak son aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum ve Kıbrıslı ortaklarımıza yönelik saldırganlığı artırarak bölgesel istikrarı ve ABD'nin politik çıkarlarını tehdit ediyor." dedi.

"TÜRKİYE LİBYA'YA ASKERİ DESTEK SAĞLADI"

Türkiye destekli meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Libya'da darbeci Hafter'in elindeki stratejik yerleri geri almaya başladı.

Bu gelişmelerden de rahatsız olan Menendez, ocak ayından bu yana Türkiye'nin, BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğini öne sürerek, "(Türkiye), Yunanistan ve Kıbrıs'ın meşru iddialarını göz ardı etmeyen kötü düşünülmüş bir deniz sınırı anlaşmasına karşı Libya'nın Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne askeri destek sağladı. Bu tür eylemler bölgedeki istikrarı artırma çabalarına ters düşmektedir." ifadelerini kullandı.

"S-400'LER İSTİKRARI BOZUYOR"

Demokrat senatör, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu savundu.

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