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ABD’li senatörden sert çıkış: Türkiye en büyük tehdit

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Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan ve Türkiye’yi sık sık eleştiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına bu defa Yunanistan'da devam etti.
ABD’li senatörden sert çıkış: Türkiye en büyük tehdit

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, bu defa Türkiye'yi Yunanistan'dan hedef aldı.

Yunanistan'ı ziyaret eden Menendez, dün Atina Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdit olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki ekonomik krizden dikkatleri uzaklaştırmak için çatışma peşinde olduğunu öne süren Menendez, “Umarım ABD, bu durumdan Erdoğan'ı sorumlu tutar” dedi.

Türk uçaklarının Ege'de Yunanistan'ı taciz ettiği iddiasını gündeme getiren ABD'li senatör, “Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış” diye konuştu.

Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan Menendez, daha önce de Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 satın alacağına dair haberlerle ilgili sert açıklamalar yapmıştı. Menendez, “Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini de sert dille eleştiren ABD’li Senatör, “Türkiye’nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi, NATO’daki müttefiklerimizin ve Avrupa’daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak büyük bir hata olur” demişti.

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