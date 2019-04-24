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ABD’li senatörden Türkiye açıklaması: Büyük sonuçları, ciddi yaptırımları olur

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ABD’de Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Ankara’nın Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alması halinde Türkiye’ye karşı ‘büyük sonuçları’ olacak ciddi yaptırımlar getireceklerini söyledi.
ABD’li senatörden Türkiye açıklaması: Büyük sonuçları, ciddi yaptırımları olur

ABD’de Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin S-400 alması durumunda ciddi yaptırımlara uğrayacağını söyledi.

Euronews Yunanistan’a konuşan Menendez, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili “Satın alma işlemi gerçekleşirse, ilk olarak bizzat benim teklif ettiğim yasa gereği yaptırımlar olacak. İkincisi Türkiye’nin F-35’lerle S-400’lere aynı anda asla sahip olamayacak. Bu kabul edilemez ve ABD çıkarlarına uygun değil. NATO ve F-35 satın alan müttefiklerimiz için kabul edilemez ve uyumsuz. Böyle bir adım bizi NATO içinde anlaşmadan uzaklaştırır. Türkiye S-400 satın alırsa tek bir F-35 dahi satmayız” ifadelerini kullandı.

Ne tür yaptırımların uygulanabileceği sorusunu yanıtlayan Menendez, ihracat, silah programı konuları alanlarının yaptırım alanlardan olduğunu belirtti. ABD’li senatör “ABD bankaları ile her türlü finansal anlaşmanın yasaklanması gibi güçlü mali araçlar da var. Visa ile ilgili sorunlar çıkabilir. ABD Başkanı’nın yasa gereği içlerinden beşini seçebileceği sekiz yaptırımlık bir liste mevcut” dedi.

S-400 alımının Türkiye’nin savunma sektörü için büyük sonuçlar doğuracağı iddiasında bulunan Menendez, Ankara’nın ilişkisini gözden geçirip NATO değerlerini destekleyeceği ve iyi bir müttefik olacağı bir yola dönmesini umduklarını kaydetti.

Ankara’nın bu şekilde davranmaması halinde ABD’nin Türkiye’deki üslerini başka bir yere taşıması konusunun gündeme geleceğini belirten Menendez, şöyle konuştu: “Böyle olmazsa ABD, ulusal çıkarlarını, NATO içindeki ve diğer müttefiklerinin güvenliğini dünyanın başka hangi yerinde koruyacağı konusunu gözden geçirecektir. Bu Yunanistan veya başka bir yer olabilir.”

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