ABD’li senatörden Türkiye karşıtı açıklama: ‘NATO’nun güvenliğini tehlikeye atıyor’

Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle içli dışlı olan ABD'li senatör Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam etti. Menendez, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına dikkat çekerken, bu durumun NATO'nun güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve başta Yunan ve Ermeni lobisi olmak üzere birçok kuruluşla yakın temasta olan ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ABD Senatörü Bob Menendez, son yaptığı açıklama ile Türkiye’yi Rusya’dan S-400 Savunma sistemi almaması konusunda uyardı. Menendez, “Türkiye’nin daha fazla Rus S-400 füze savunma sistemi satın almayı düşündüğüne dair haberleri okudukça endişe duyuyorum. Eğer bu teslimat gerçekleşirse, ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacak” dedi.

Eylül ayının başlarında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin ABD’nin güçlü itirazlarına rağmen ikinci bir Rus füze sistemi satın almayı düşündüğünü söylemişti.

YUNANİSTAN İLE KRİZE DE DEĞİNDİ

Menendez, “Rusya, Ukrayna’yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye’nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO’ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var” dedi.

Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdüren Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değinirken, Türkiye’nin Yunanistan’ın hava sahasında ‘düşmanca ihlallerde’ bulunduğunu öne sürdü, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye’nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu söyledi.

‘CİDDİ BİR HATA OLUR’

Aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Menendez, Türkiye konusunda ‘ABD’nin net olması gerektiğini’ savunurken, “Türkiye’nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletilmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa’daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur.” dedi.

Menendez, daha önce de Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için ABD’de yaptığı lobi çalışmaları ve açıklamalarıyla gündeme gelmiş, sık sık Biden yönetimine Türkiye konusunda uyarılarda bulunmuştu.