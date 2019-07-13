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ABD'li senatörlerden Trump'a yaptırım çağrısı

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ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Washington'ın F-35'lerle ilgili pozisyonunun değişmediğini söyledi. ABD'li dört senatör ise Başkan Trump'a yaptırım çağrısında bulundu.
ABD'li senatörlerden Trump'a yaptırım çağrısı

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı ile ilgili ABD'den ilk açıklama Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'den geldi. Pentagon'da Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada teslimatın başlamasından Washington'ın haberdar olduğunu belirten Esper, ABD'nin pozisyonunun değişmediğini, S-400'lere sahip olduğu sürece Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını alamayacağını yineledi.

Esper, teslimatlarla ilgili Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi. Washington'da savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Esper'in önümüzdeki hafta resmen bu görevi üstlenmesi bekleniyor.

Senatörlerden yaptırım çağrısı

ABD’li dört senatörden de Başkan Donald Trump’a Türkiye’ye yaptırım uygulaması için çağrı geldi. Silahlı Kuvvetler ve Dış İlişkiler Komitesi'nden senatörler Jim Inhofe, Jack Reed, Jim Risch ve Bob Menendez yazdıkları mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 almak konusundaki “yanlış” kararının sonuçları olması gerektiğini belirterek Başkan Trump’tan yaptırım uygulaması talebinde bulundu.

NATO sistemlerine uyumlu olmadığı için Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasını istemeyen ABD bir süredir Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunuyordu. ABD, Türkiye'yi S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda F-35 programından da çıkaracağı tehdidinde bulunmuştu.

Hulusi Akar'ın açıklaması

Akar da Türkiye'ye gelmeye başlayan S-400'lerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "toplam üç uçağın Mürted bölgesine inerek söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladığını ve sürecin devam edeceğini" belirtti. Askeri personelin de Türkiye ve Rusya'da kurulum ve işletim eğitimi aldığını vurgulayan Akar, ABD ile yaşanan Patriot krizine de değindi.Patriotlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve Patriotların tedarikini hâlâ istediklerini belirten Akar, "Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" şeklinde konuştu. 

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