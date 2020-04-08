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ABD’li şirket ‘corona’ aşısını önümüzdeki ay insanlarda deneyecek

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ABD’li şirket ‘corona’ aşısını önümüzdeki ay insanlarda deneyecek
ABD’li şirket ‘corona’ aşısını önümüzdeki ay insanlarda deneyecek

ABD’li biyoteknoloji şirketi Novavax Inc corona virüsü tedavisinde kullanılabilecek yeni bir aşı geliştirdiğini ve insanlarda denemeye mayıs ortasında başlayacağını açıkladı.

Novavax, bağışıklık tepkisini güçlendirmek için Matrix-M adını verdiği adjuvanın MVX-CoV2373 şeklinde adlandırılan yeni aşı cinsinde kullanılacağını bildirdi.

Adjuvanlar bağışıklık sistemininin viral ve bakteri enfeksiyonlarına karşı daha yüksek miktarda antikor üretmesini sağlıyor ve bağışıklık tepkisini güçlendirmek için kullanılıyor.

Klinik deneylerin ilk sonuçlarının temmuz ayında açıklanması planlanıyor.

Ayrıca başka rahatsızlıklar için Roche ve Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen, düzenleyici kurumlardan onay almış ilaçların corona virüsüne karşı kullanımı hakkında rapor da yakında yayınlanacak.

Uzmanlar corona virüsüne karşı aşı geliştirmenin en az bir yıl süreceğini konusundan hem fikir olmakla beraber birçok ülkede devam eden deney sonuçları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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