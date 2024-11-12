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ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

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ABD'li sosyal medya kullanıcıları, 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in alternatifi Bluesky platformuna yönelmeye başladı.
ABD'li sosyal medya kullanıcıları, X'in alternatifi Bluesky'a yöneliyor

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Bluesky'a geçen hafta yapılan seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.

Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi.

Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.

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