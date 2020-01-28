  • BIST 119.802
  • Altın 299,957
  • Dolar 5,9395
  • Euro 6,5365
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi

» »
ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi
ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi

MSNBC sunucusu Alison Morris, NBA efsanesi Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ABD’de siyahları aşağılamak için kullanılan ‘nigger‘ kelimesini sarf edince büyük tepki çekti. Morris daha sonra özür diledi.

Bryant 26 Ocak’ta ABD’nin California eyaletinde helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde 41 yaşındaki Bryant ve kızının yanısıra yedi kişi daha bulunuyordu.

Sunucu Morris, Bryant’ın ölümüyle ilgili haber sunarken oynadığı takımı Los Angeles Lakers yerine Los Angeles ‘niggers‘ olarak söyleyince eleştirileri oklarının hedefi oldu.

Morris daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada Los Angeles Lakers ve New York Knicks takımlarını isimlerini birleştirerek ‘Nakers‘ demek istediğini ancak dilinin sürçerek ‘niggers‘ dediğini belirterek özür diledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun ‘insani bir hata’ olduğunu söyleyip sunucuya hak verirken, bir kısmı ise bunun ‘duydukları en kötü mazeret’ olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cedi Osman'ın ayakkabıları maça damga vurdu16 Şubat 2019 Cumartesi 13:47
  • Maçı bırakan rakibinin sandalyesine kırmızı iç çamaşırı bıraktı14 Şubat 2019 Perşembe 11:15
  • New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi08 Şubat 2019 Cuma 21:30
  • Fenerbahçe Beko'dan CSKA Moskova karşısında muhteşem dönüş!19 Aralık 2018 Çarşamba 10:00
  • Fenerbahçe'den büyük zafer16 Kasım 2018 Cuma 12:43
  • Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden 'suç örgütü üyeliği'nden tutuklandı19 Ekim 2018 Cuma 08:49
  • NBA yıldızı Kyrie Irving 'Dünya düzdür' dediği için özür diledi02 Ekim 2018 Salı 12:39
  • Ibrahimovic'ten enfes gol (Video Haber)16 Eylül 2018 Pazar 18:24
  • Ginobili basketbolu bıraktı28 Ağustos 2018 Salı 09:18
  • Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti