ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi

MSNBC sunucusu Alison Morris, NBA efsanesi Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ABD’de siyahları aşağılamak için kullanılan ‘nigger‘ kelimesini sarf edince büyük tepki çekti. Morris daha sonra özür diledi.

Bryant 26 Ocak’ta ABD’nin California eyaletinde helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde 41 yaşındaki Bryant ve kızının yanısıra yedi kişi daha bulunuyordu.

Sunucu Morris, Bryant’ın ölümüyle ilgili haber sunarken oynadığı takımı Los Angeles Lakers yerine Los Angeles ‘niggers‘ olarak söyleyince eleştirileri oklarının hedefi oldu.

Morris daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada Los Angeles Lakers ve New York Knicks takımlarını isimlerini birleştirerek ‘Nakers‘ demek istediğini ancak dilinin sürçerek ‘niggers‘ dediğini belirterek özür diledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun ‘insani bir hata’ olduğunu söyleyip sunucuya hak verirken, bir kısmı ise bunun ‘duydukları en kötü mazeret’ olduğunu ifade etti.