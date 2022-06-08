ABD'li teknoloji devi Rusya'dan ayrılıyor

Şirketin CEO'su Arvind Krishna yaptığı açıklamada, "Açık konuşayım: Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık" dedi.
Şirketin Rusya merkezli web sitesinde “Bu içerik artık mevcut değil” mesajı görüntülendi.
Mart ayının başlarında IBM, Rusya'daki ticari faaliyetin askıya alındığını, yazılım satışlarının sona erdiğini ve Rus savunma şirketleri ile iş birliğini durdurduğunu duyurdu.
Ancak ABD'li şirket, en ağır şekilde etkilenen bölgelere kritik destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.
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