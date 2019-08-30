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ABD’li tekstil devi ‘Amazon endişesiyle’ Brezilya’dan ‘deri alımını’ durdurdu

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Timberland, Vans, JanSport ve North Face gibi birçok markanın üreticisi olan ayakkabı ve giyim firması VF Corporation, Amazon yangınları söndürülene dek Brezilya’dan deri alımını durdurduğunu duyurdu.
ABD’li tekstil devi ‘Amazon endişesiyle’ Brezilya’dan ‘deri alımını’ durdurdu

ABD Kuzey Carolina merkezli tekstil şirketi VF Corporation, “Brazilya’dan aldığımız ürünlerde kullanılan materyallerin ülkede çevreye zarar vermediğine emin olduktan sonra deri alımına tekrar devam edeceğini” belirtti. Açıklamada “Brezilyalı tedarikçilerden alınan derinin çevreye zarar vermediğni garanti etmek artık mümkün değil” dendi. VF Corporation deri alımının yüzde 5’ini Brezilya’dan yapıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Biz değerlerimize  ve yaşadığımız doğaya bağlı bir şirketiz. Bu yüzden bölge ya da tedarikçilerin ne kadar küçük olduğunun bir önemi yok” denildi.

Brezilya Dabaklama Sektörü Merkezi verilerine göre ülke 2018 yılında 1.44 milyar dolar değerinde büyükbaş hayvan derisi ihraç etti. En büyük ihracat pazarları ise toplam ihracatın yüzde 60’lık aslan payını oluşturan ABD, Çin ve İtalya.

Norveç’te de hükümet şirketleri Amazon’daki ormansızlaşmanın bir parçası olmamak için tedbir almaya çağırdı. Bu şirketlerin arasında petrol firması Equinor ASA, gübre üreticisi Yara International ASA ve alüminyum üreticisi Norsk Hydro ASA da bulunuyor.

 

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