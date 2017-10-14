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ABD'li turistler vize krizini aşacak yolu buldu

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ABD'li turistler vize krizini aşacak yolu buldu
ABD'li turistler, vizesiz bir şekilde pasaport yerine 'landing kart'ı kullanarakTürkiye'ye giriş yaptı

Aydın'ın Kuşadası Limanı’na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden 'Azamara Journey'de 355, 'Celestal Olimpia'da ise 428 ABD'li turist Türkiye’ye giriş yaptı. ABD ile yaşanan vize sorununa rağmen bu ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişte sorun yaşamaması için 'landing card' (iniş kartı) çözümü bulundu.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorununun turizme nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, Kuşadası Limanı’na bu sabah yanaşan iki gemiyle gelen toplam 783 Amerikalı Türkiye’ye giriş yaptı. Kuşadası Limanı’na saat 07.30’da gelen dünyanın en lüks gemilerinden Bahama bandıralı ’Azamara Journey’de 355’i Amerikalı 635, Yunan bandıralı ’Celestal Olimpia’da ise 428’i Amerikalı 1147 yolcu, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Avusturya, İspanya, İtalya ve ABD’den gelen turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ne gitti. Diğerleri ise Kuşadası merkezini gezdi.

"TRANSİT YOLCU UYGULAMASI"

Gemilerin Amerikalı yolcularının vize krizi nedeniyle Türkiye’ye alınıp alınmayacakları merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi. Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006’da yayınlanan genelgeye göre, ’Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing card) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular’ kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye’ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.

PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR

Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini belirten yetkililer, “Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolayısıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılar’dan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı” bilgisi verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Hafta başında da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişinin daha ifadeye çağırıldığı, bu kişinin eşi ve çocuğunun da gözaltına alındığı duyurulmuştu.

 

 

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