Herkes onu Titanic filmindeki rolüyle sevmişti... ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

“Twister”, “Titanic” ve “Aliens” gibi filmlerde oynadığı rollerle şöhret kazanan Paxton’ın ölümü, bu geceki Oscar töreni öncesi ABD’yi ve sinema dünyasını şoke etti.

Paxton’ın “geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar” nedeniyle öldüğü açıklandı ancak başka detay verilmedi.

TOM HANKS: BILL PAXTON HARİKA BİR ADAMDI

Hollywood yıldızlarından Tom Hanks, Bill Paxton’ın ölümünün ardından twitter hesabında, “Bill Paxton harika bir adamdı” yazarken, Yeni Zelandalı aktör Sam Neill da, “Bill Paxton’ın ölümünü duyunca son derece sarsıldım. Tanıyabileceğiniz en tatlı insandı. İyi bir aktördü ve kesinlikle çok komik biriydi” cümleleriyle duygularını paylaştı. Ünlü yönetmen John Carpenter, “Bill Paxton cömert, kibar ve yetenekli bir insandı. Çekici ve ilginç bir karizması vardı. Öldüğü için çok üzgünüm” ifadesini kullandı.

BİLL PAXTON KİMDİR?

Hollywood'da uzun yıllardır yer alan ve birçok filmde yer alan Bill Paxton, 1955 yılında Texas'ta dünyaya geldi. Paxton kariyerine kısa filmlerde ve televizyon dizilerinde oynayarak başladı. Kendisinin de yazdığı hikayeler kısa filme çekildi. Paxton ilk göz önüne çıkışını 1984 yılında vizyona giren Terminator filmiyle yaptı. Ardından Commando filminde kendisini parlatan Bill Paxton, büyük patlamasını ise 1986 tarihli Aliens filminde yaptı.

Titanic, Edge of Tomorrow, Nightcrawler, Apollo 13, True Lies gibi filmlerde de oynayan Bill Paxton 61 yaşında hayatını kaybetti.