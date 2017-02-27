 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

»
ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...
Herkes onu Titanic filmindeki rolüyle sevmişti... ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

“Twister”, “Titanic” ve “Aliens” gibi filmlerde oynadığı rollerle şöhret kazanan Paxton’ın ölümü, bu geceki Oscar töreni öncesi ABD’yi ve sinema dünyasını şoke etti.

Paxton’ın “geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar” nedeniyle öldüğü açıklandı ancak başka detay verilmedi.

TOM HANKS: BILL PAXTON HARİKA BİR ADAMDI

Hollywood yıldızlarından Tom Hanks, Bill Paxton’ın ölümünün ardından twitter hesabında, “Bill Paxton harika bir adamdı” yazarken, Yeni Zelandalı aktör Sam Neill da, “Bill Paxton’ın ölümünü duyunca son derece sarsıldım. Tanıyabileceğiniz en tatlı insandı. İyi bir aktördü ve kesinlikle çok komik biriydi” cümleleriyle duygularını paylaştı. Ünlü yönetmen John Carpenter, “Bill Paxton cömert, kibar ve yetenekli bir insandı. Çekici ve ilginç bir karizması vardı. Öldüğü için çok üzgünüm” ifadesini kullandı.

BİLL PAXTON KİMDİR?

basliksiz-1-358.jpg

Hollywood'da uzun yıllardır yer alan ve birçok filmde yer alan Bill Paxton, 1955 yılında Texas'ta dünyaya geldi. Paxton kariyerine kısa filmlerde ve televizyon dizilerinde oynayarak başladı. Kendisinin de yazdığı hikayeler kısa filme çekildi. Paxton ilk göz önüne çıkışını 1984 yılında vizyona giren Terminator filmiyle yaptı. Ardından Commando filminde kendisini parlatan Bill Paxton, büyük patlamasını ise 1986 tarihli Aliens filminde yaptı.

Titanic, Edge of Tomorrow, Nightcrawler, Apollo 13, True Lies gibi filmlerde de oynayan Bill Paxton 61 yaşında hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 26 Şubat Günün Menüsü26 Şubat 2017 Pazar 11:20
  • 26 Şubat 2017 Balık burcunda Halkalı Güneş tutulması25 Şubat 2017 Cumartesi 20:20
  • Dünyaca Ünlü Yıldızlar Oscar Kıyafetlerini Nasıl Seçiyor?25 Şubat 2017 Cumartesi 16:50
  • Payitaht Abdülhamid ilk bölümde izleyicileri şok eden sahne25 Şubat 2017 Cumartesi 13:07
  • 25 Şubat Günün Menüsü25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • 25 Şubat Burç Yorumları25 Şubat 2017 Cumartesi 10:57
  • Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?25 Şubat 2017 Cumartesi 10:07
  • Gelin Adayı Hanife Dizi Oyuncusu Oluyor24 Şubat 2017 Cuma 12:34
  • 24 Şubat Cuma Burç Yorumları24 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • 24 Şubat Günün Menüsü24 Şubat 2017 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti