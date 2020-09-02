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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti

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Temmuz ayında ABD'nin üç eyaletinde yeni tip koronavirüs için pozitif test edilen insanların yaklaşık yüzde 90'ının neredeyse sıfıra yakın viral yük taşıdığı açıklandı. Uzmanlar, risk oluşturmayan çok küçük virüs miktarlarının tespit edildiğini belirtti.
ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti

ABD'li uzmanlar, temmuz ayında Massachusetts, New York ve Nevada'da Kovid-19 için test edilen insanların yüzde 90'ının virüsün neredeyse hiç izini taşımadığını açıkladı. Uzmanlar, ABD'de Kovid-19 için en yaygın kullanılan PCR testinin çok hassas olduğunu ve muhtemelen bulaşıcı olmadıkları için vücutlarında önemsiz miktarda virüs bulunan kişileri dışlamak için ayarlanması gerektiğini söyledi.

TESTLER HASTANIN VÜCUDUNDA NE KADAR VİRÜS OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR

Bununla birlikte, bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığına dair "Evet" veya "Hayır" cevabı veren PCR testi, hastanın vücudunda ne kadar virüs olduğunu söylemiyor. PCR testleri, virüsten gelen genetik maddeyi döngülerde analiz ediyor ve günümüzde kullanılan testler tipik olarak 37 veya 40 döngü sürüyor, ancak uzmanlar bu döngü sayısının çok yüksek olduğunu belirterek risk oluşturmayan çok küçük virüs miktarlarını tespit ettiğini belirtti.

SEMPTOMLARI OLMAYANLAR TEST YAPTIRMAYABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), geçen haftayönergelerini değiştirerek; virüse maruz kalan ve semptomları olmayan kişilerintest yaptırması gerekmediğini ancak bir doktora görünmesini önerdi.CDC, daha önce Kovid-19 ile enfekte olduğu doğrulanan biriyle yakın temastan sonra test yapılmasını önermişti.

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