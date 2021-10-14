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ABD’li uzmanlardan 60 yaş üstüne aspirin uyarısı: İç kanama riskini artırıyor

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Kalp krizi ve inme geçirmeyi önlemek için aspirin gibi kan sulandırıcıları kullanmakla ilgili ABD’li araştırmacılardan önemli bir uyarı geldi.
ABD’li uzmanlardan 60 yaş üstüne aspirin uyarısı: İç kanama riskini artırıyor

Kalp krizi ve inme geçirmeyi önlemek için aspirin gibi kan sulandırıcıları kullanmakla ilgili ABD’li araştırmacılardan önemli bir uyarı geldi.

Gönüllü uzmanlardan oluşan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, kalp hastalığı bulunmayan 60 yaş ve üstündeki kişilerin, ilk kez kalp krizi ve inme riskini önlemek için her gün aspirin kullanmaması gerektiğini savundu.

ZARARI YARARINDAN FAZLA

Uzmanlar, bu şekilde aspirin kullanımının, zararlarının yararlarından daha fazla olduğunu vurguladı. Her gün kullanılan aspirinin özellikle sindirim sisteminde iç kanama riskini artırabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, aspirin kullanımına başlanması ve dozunun belirlenmesi konusunda doktor kontrolünün önemine de dikkat çekti.

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