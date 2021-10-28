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ABD’li uzmanlardan dikkat çeken çalışma: Corona geçiren gençlerde psikiyatrik sorunlar ortaya çıktı

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hastalığı atlatan kişilerdeki uzun dönemli etkiler de pek çok araştırmanın konusu.
ABD’li uzmanlardan dikkat çeken çalışma: Corona geçiren gençlerde psikiyatrik sorunlar ortaya çıktı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hastalığı atlatan kişilerdeki uzun dönemli etkiler de pek çok araştırmanın konusu.

Daily Mail’in haberine göre ABD’de California Üniversitesi uzmanları, corona virüsü geçiren üç gençte ortaya çıkan psikiyatrik sorunları mercek altına aldı. Farklı tıbbi geçmiş ve semptomlara sahip üç gençte ortaya çıkan yan etkilerin, corona virüsünün beyinde yarattığı tahribat ve bağışıklık sisteminin buna verdiği yanıttan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

PARANOYA GELİŞTİ

Çalışma sonucunda elde ettikleri bulguları JAMA Neurology’de yayınlayan uzmanlar, corona virüsü teşhisi koyulmadan önce anksiyete ve depresyon geçmişi bulunan hastanın, virüse yakalandıktan sonra paranoya belirtileri gösterdiği belirtildi.

Benzer bir geçmişi bulunmayan diğer iki hastada ise odaklanma ve günlük işleri gerçekleştirmede sorunlar yaşandığı ifade edildi.

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