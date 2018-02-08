ABD'li yargıçtan Atilla'nın itirazına ret

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle suçlu bulan jürinin kararı, New York'taki mahkemenin yargıcı tarafından da doğru bulundu

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta yargılandığı davada, savunma avukatlarının jüri kararına yaptığı itiraz yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

Berman, yayımladığı yazılı kararda, duruşma kaydını dikkatle gözden geçirdiğini ve kanıtların jürinin Atilla'yı suçlu bulması için açıkça yeterli olduğunu söyledi.

Yargıç Berman kanıtların "var olmaması veya makul bir jürinin makul şüphenin ötesinde bir suç bulabilmesi için yetersiz olması" hâlinde bu kararı bozabileceğini belirtti.

Avukatların yaptığı itiraza göre başsavcılık, Atilla'nın, yaptırımları delme planının ABD ile olan bağlantısını bildiğini kanıtlamayı başaramamıştı. Avukatlar bu nedenle de yargıçtan jürinin kararını bozmasını talep etmişti.

Atilla'nın 11 Nisan'da cezası açıklanacak

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti, Atilla'yı kendisine yöneltilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu. Atilla'nın cezası 11 Nisan'da Yargıç Berman tarafından açıklanacak.

Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu. Atilla, hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Davada İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermişti.