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ABD’li yetkiliden Rusya açıklaması: Binlerce kurmayları öldü

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ABD'den bir yetkili İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşarak 24 Şubat'tan beri devam eden savaş ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı.
ABD’li yetkiliden Rusya açıklaması: Binlerce kurmayları öldü

ABD’li bir yetkili İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından Reuters’a konuştu. İsmini açıklamayan ABD’li yetkilinin ABD Savunma Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili olduğu belirtildi.

Yetkili elde edilen istihbarat doğrultusunda Rus ordusunun her gün yüzlerce asker kaybettiğini söyledi. Yetkili, 24 Şubat’tan beri başlayan savaşta binlerce yüzbaşı ve teğmenin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

ABD’li yetkili, Ukrayna sınırları içerisinde Kiev güçlerinin 100’den fazla “yüksek değere” sahip Rus hedefleri vurduğunu duyurdu. Bu yüksek değerli hedeflerin neler olduğunu söyleyen yetkili komutan merkezleri, mühimmat deposu ve hava savunma merkezlerinin bu hedefler arasında olduğunu söyledi.

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