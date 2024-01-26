ABD'li yetkililer Gazze'ye insani yardım koridoru görüşmeleri için Kıbrıs'ta

ABD Büyükelçiliği Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Genelkurmay Başkanı'nın Kıbrıs'ın kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yardım götürmeyi amaçlayan insani bir deniz koridoru oluşturma girişimi konusunda Kıbrıslı ve İsrailli yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere adada bulunduğunu duyurdu.

Büyükelçiliğe göre Curtis Ried yetkililere, ABD'nin Gazze'deki sivillerin akut insani ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail, ÇHC ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere diğer ortaklarla birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.



Ried ayrıca Husilerin ticari gemiler de dâhil olmak üzere Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik "pervasız ve hukuksuz saldırılarına" karşı uluslararası toplumun tepkisini de ele aldı.



Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Saldırılar küresel ticarete ve seyrüsefer hak ve özgürlüklerine yönelik kabul edilemez bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.