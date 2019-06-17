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ABD'li yıldız Bella Thorne, hacker'ının tehdidine pabuç bırakmadı, çıplak fotoğraflarını kendisi paylaştı

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ABD’li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, bir hackerın çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayımlamakla tehdit etmesi üzerine söz konusu kareleri hesabından paylaştı, "Hayatımı kontrol edemezsin" dedi.
ABD'li yıldız Bella Thorne, hacker'ının tehdidine pabuç bırakmadı, çıplak fotoğraflarını kendisi paylaştı

Kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hackerı susturmak için, bizzat o kareleri kendisi paylaşan Bella Thorne, ‘gücü tekrar kazandığını’ savundu.

 

Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki ünlü yıldız, “Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de s…m. Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi.

Thorne, bir erkeğin ‘kendisinden tekrar tekrar faydalanmasına izin vermekten bıktığını’, bu nedenle de fotoğrafları paylaşmaya karar verdiğini dile getirdi. Thorne, yaşadığı bu olaya yakında çıkarmaya hazırlandığı kitabında da yer vereceğini söyledi.

Öte yandan ünlü yıldız tehdit ve şantaj olayıyla ilgili FBI ile de temasa geçtiğini açıkladı.

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