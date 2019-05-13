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ABD'nin adamı yine ABD ordusuna seslendi

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Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, temsilcisine ABD ordusu ile “iş birliği” konusunda görüşmesi talimatı verdiğini belirtti.
ABD'nin adamı yine ABD ordusuna seslendi

Guaido, bir grup askerle 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan kalkışma girişiminde rol aldığı için tutuklanan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için başkent Caracas’ın Baruta semtinde düzenlenen protesto mitinginde taraftarlarıyla buluştu.

Alfredo Sadel Meydanı’nda önceki mitinglerine oranla oldukça düşük sayıda Venezuelalıya hitap eden Guaido, ABD’deki temsilcisi Carlos Vecchio’ya ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ile görüşmesi talimatı verdiğini aktardı. Guaido, ayrıca ülkesinde Kolombiyalı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Kübalıların varlık gösterdiğini ve bu varlığın işgal anlamına geldiğini iddia etti.

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