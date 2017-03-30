ABD'nin Afganistan büyükelçiliğinde uyuşturucu kullanan 6 çalışan işten atıldı

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçiliğinde çalışan altı görevlinin uyuşturucu kullandığı ya da bulundurduğu gerekçesiyle işine son verildiği bildirildi.

AP'ye konuşan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkili, işten atılan elçilik görevlilerine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Yetkili, işine son verilen görevlilerden bazılarının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan görevliler olduğunu, bazılarının ise farklı bir şirket tarafından Kabil'de işe alındığını kaydetti. Yetkili, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle uyuşturucu gerekçesiyle işten atılan elçilik çalışanlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı. AP, ABD'nin Afganistan'da uyuşturucu ticaretine karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek, elçilikte uyuşturucu kullanan görevlilerin olmasını "kaygı verici" olarak niteledi.